Інше

Вілфрід Нансі, який тренував Євгена Чеберко у Коламбус Крю, підписав контракт на два з половиною роки та розпочне роботу 4 грудня 2025 року

Селтік офіційно повідомив про призначення Вілфріда Нансі новим головним тренером команди після того, як цю посаду залишив Брендан Роджерс наприкінці жовтня.

Як інформує шотландський клуб, спеціаліст уклав контракт строком на два з половиною роки й приступить до роботи 4 грудня 2025 року.

Нансі переходить до Селтіка з клубу МЛС Коламбус Крю, з яким здобув Кубок МЛС та Кубок ліги, а також був визнаний найкращим тренером МЛС у 2024 році. До того він очолював Монреаль, де виграв чемпіонат Канади у 2021 році.

У Селтіку очікують, що досвід Нансі та його тренерські здобутки допоможуть команді продовжити домінування на внутрішній арені та посилити свої позиції в єврокубках.