Інше

У українця діагностовано розрив литкового м’яза — попереду кілька тижнів реабілітації.

Неприємні новини для Данді Юнайтед. Український воротар Євген Кучеренко вибув з гри через серйозну травму, яку отримав під час тренування. Медичне обстеження підтвердило розрив литкового м’яза — пошкодження, що потребує тривалої реабілітації.

За попередніми оцінками, голкіпер пропустить від 4 до 6 тижнів, тому його повернення на поле можливе вже після Нового року.

У нинішньому сезоні Кучеренко є основним вибором тренерського штабу: він відіграв 17 матчів, у яких пропустив 26 голів і чотири рази зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що український страж воріт переїхав до Шотландії влітку 2025 року, перейшовши з черкаського ЛНЗ.