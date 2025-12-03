Інше

Форвард забив на 84-й хвилині та допоміг команді перемогти 5:2.

Український форвард Роман Яремчук відзначився в матчі Кубку Греції, допомігши Олімпіакосу здобути впевнену перемогу над Еллас Сіру з рахунком 5:2.

На 84-й хвилині Яремчук замкнув подачу партнера ударом головою, довівши рахунок до розгромного і оформивши свій 7-й гол у Кубку Греції.

Окрім голу в грі проти Еллас Сіру Яремчук мав ще кілька небезпечних моментів: на 14-й хвилині його потужний дальній удар влучив у стійку, а на 38-й хвилині він не зміг переграти воротаря віч-на-віч.

У цьому сезоні українець забивав Волосу (5:0) у Кубку та віддав гольову передачу в поєдинку чемпіонату проти Атромітоса (3:0).

Статистика Яремчука за Олімпіакос виглядає так: 41 матч, 13 голів, 5 асистів.

Олімпіакос в найближчий час зіграє проти ОФІТ Крит в чемпіонаті (6 грудня) та Кайрату в Лізі Чемпіонів (9 грудня).