Форвард забив на 84-й хвилині та допоміг команді перемогти 5:2.
Роман Яремчук, getty images
03 грудня 2025, 16:50
Український форвард Роман Яремчук відзначився в матчі Кубку Греції, допомігши Олімпіакосу здобути впевнену перемогу над Еллас Сіру з рахунком 5:2.
На 84-й хвилині Яремчук замкнув подачу партнера ударом головою, довівши рахунок до розгромного і оформивши свій 7-й гол у Кубку Греції.
Окрім голу в грі проти Еллас Сіру Яремчук мав ще кілька небезпечних моментів: на 14-й хвилині його потужний дальній удар влучив у стійку, а на 38-й хвилині він не зміг переграти воротаря віч-на-віч.
У цьому сезоні українець забивав Волосу (5:0) у Кубку та віддав гольову передачу в поєдинку чемпіонату проти Атромітоса (3:0).
Статистика Яремчука за Олімпіакос виглядає так: 41 матч, 13 голів, 5 асистів.
Олімпіакос в найближчий час зіграє проти ОФІТ Крит в чемпіонаті (6 грудня) та Кайрату в Лізі Чемпіонів (9 грудня).