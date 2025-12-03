Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у росії. Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки.

Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий.

Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов.

"Рускіє" почали війну, і немає жодних альтернатив цьому формулюванню. Свідок – увесь світ. Вони прийшли з агресією нас знищити. Ми їх зупинили. Європа допомогла, Америка допомогла. росія не змогла окупувати Україну передусім через міцність українських людей – воїнів, цивільних, – безумовно, завдяки нашим партнерам.

Сполучені Штати кажуть, що кровопролиття достатньо. І ми їх повністю підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб через рік росія не прийшла знову, із третім вторгненням. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Але я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист.

Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому, знову стануть учителями, інженерами, людьми різних професій? Вони повернуться, а росія буде продовжувати нарощувати військову силу, готуватися до ще одного вторгнення. Тому ми й хочемо визначеності. Це те, що потрібно українцям.

Зустрівся з представниками ірландського бізнесу. Інтерес ірландських компаній до співпраці великий і дуже важливий. Сподіваємося, що в усіх сферах, які сьогодні обговорили, зможемо поглибити нашу спільну роботу. Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни.

Вдячний усім, хто долучився та підтримує Україну. Цей форум відбувся вперше, і розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі.