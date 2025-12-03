Завершилася 1378 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Зеленський заявив, що перед зустріччю з американською делегацією росіяни почали нові дезінформаційні кампанії. Зокрема, у росії заявили, що повністю захопили міста Покровськ, Вовчанськ та Куп’янськ. Однак Сили оборони України це спростували 

🔸 В Україні затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві громадянина України, тіло якого знайшли в згорілій автівці у Відні наприкінці листопада 

🔸 Печерський суд Києва змінив запобіжний захід батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябру. Його випустили із СІЗО під домашній арешт 

🔸 Зеленський заявив, що оновлена версія проєкту мирного плану містить 20 пунктів, але "деякі речі ще треба допрацювати"

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 191 бойове зіткнення.
 
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 113 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2052 дрони-камікадзе та здійснили 2634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
 
На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького, ще два боєзіткнення наразі тривають.
 
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, чотири боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнав Куп’янськ.
 
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 30 разів намагались зайти на позиції українців у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. На даний час точиться два боєзіткнення.
 
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.
 
На Краматорському напрямку наразі боєзіткнень не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.
 
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 48 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
 
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, із них 90 – безповоротно. Знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк та бойову броньовану машину, також пошкоджено автомобіль, окрім цього уражено п’ять укриттів ворожої піхоти.
 
На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.
 
На Гуляйпільському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.
 
На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Антонівського мосту.
 
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у росії. Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки. 

Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. 

Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов.

"Рускіє" почали війну, і немає жодних альтернатив цьому формулюванню. Свідок – увесь світ. Вони прийшли з агресією нас знищити. Ми їх зупинили. Європа допомогла, Америка допомогла. росія не змогла окупувати Україну передусім через міцність українських людей – воїнів, цивільних, – безумовно, завдяки нашим партнерам. 

Сполучені Штати кажуть, що кровопролиття достатньо. І ми їх повністю підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб через рік росія не прийшла знову, із третім вторгненням. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Але я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист. 

Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому, знову стануть учителями, інженерами, людьми різних професій? Вони повернуться, а росія буде продовжувати нарощувати військову силу, готуватися до ще одного вторгнення. Тому ми й хочемо визначеності. Це те, що потрібно українцям.

Зустрівся з представниками ірландського бізнесу. Інтерес ірландських компаній до співпраці великий і дуже важливий. Сподіваємося, що в усіх сферах, які сьогодні обговорили, зможемо поглибити нашу спільну роботу. Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни.

Вдячний усім, хто долучився та підтримує Україну. Цей форум відбувся вперше, і розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!