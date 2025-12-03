Інше

Володимир Пятенко поділився враженнями від гри своїх підопічних.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував виступ своїх підопічних на міжнародному турнірі She Plays в Іспанії, де "синьо-жовті" зіграли внічию з Шотландією (1:1) та обіграли Австрію (3:2).

"Передусім велике спасибі ЗСУ, які мужньо чинять опір російському агресору, і це дає нам можливість змагатися та тренуватися. Що ж до власне турніру, то я задоволений виступом своїх підопічних, тим паче, що опонентами були грізні збірні. Це був цінний досвід, який обов’язково стане в пригоді, адже вже на початку березня нам стартувати в матчах відбору ЧС-2027 із фаворитами — англійками та іспанками.

Налаштування дівчат було максимальним. Зрештою, не треба забувати, що в нас були досвідчені й імениті візаві. Тільки трохи прикро, що з британками вже не було часу відновити паритет, бо відразу ж пролунав фінальний свисток. А в поєдинку з австрійками невдача в дебюті не вибила моїх підопічних із колії, і вони, продемонструвавши майстерність та бійцівські якості, здобули вольову звитягу. Таке не забувається.

У нас було вдосталь інформації про сильні та слабкі місця опоненток, і при підготовці та на установці я відштовхувався від цього. Ось чому сказати, що ми робили ставку на традиційну для нас схему 4-3-3, було б неправильно. Побудови значною мірою залежали від перебігу подій на полі.

Кого не вдалося задіяти через якісь обставини? Тільки Таню Бойчук із канадського клубу Монреаль Роузес. Була надія, що їй встигнуть оформити українське громадянство, і вона зможе допомогти нам в Іспанії. Але з документами виникла затримка, і Бойчук довелося обмежитися лише тренувальним процесом. Утім, є підстави сподіватися, що невдовзі ситуація нормалізується. У поєдинку з австрійками не уникла пошкодження Анна Петрик із Металіста 1925. Вона навіть потрапила до лікарні, але є надія, що обійдеться без серйозних ускладнень.

Наступний збір? На початку березня в нас офіційні матчі з англійками та іспанками, тому наприкінці лютого проведемо короткочасний етап підготовки. Де саме — і в якій країні ми будемо приймати суперниць, ще на стадії вирішення. А для мене головне, аби всі травмовані повернулися в стрій і встигли відновити кондиції", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Свої наступні матчі жіноча збірна України проведе у рамках відбору ЧС-2027. Першим суперником буде Англія, матч із якою заплановано на 3 березня 2026 року.