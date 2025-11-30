Завершилася 1375 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню. 

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Уночі росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Унаслідок удару по столиці двоє людей загинуло, ще 38 людей постраждали, серед них — дитина

🔸 Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Крім того, він розповів, що не тримає зла на Володимира Зеленського через свою відставку

🔸 Володимир Зеленський затвердив новий склад української делегації для участі в переговорах. Її очільником призначено Рустема Умєрова

🔸 Оборонна операція у Покровську ускладнилася через щільний туман. росіяни намагаються використовувати погіршення видимості для нарощування сил та підготовки для подальшого наступу

🔸 Президент доручив Денису Шмигалю змінити документи щодо плану оборони України. Міністр підготує детальні пропозиції для змін і представить їх Кабміну на затвердження

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби сталося 260 бойових зіткнень.

Противник завдав один ракетний і 33 авіаудари по наших військах і населених пунктах, застосувавши 36 ракет і скинувши 86 керованих авіабомб, завдав 2697 снарядів та 2509 ударів дронів

Українські військові відбили дві штурмові дії окупантів на Північному Слобожанському та Курському напрямках. Крім того, противник завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіаударів, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі шість із реактивних систем глибокого вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військовослужбовці відбили дев'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Прилипка, Вовчанськ Хутори, Колодязні та у бік Кутківки.
На Куп'янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій у районі населених пунктів Пішчні, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку противник здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодіяни, Середнє, Карпівка, Дер'їлове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Поки що тривають вісім бойових зіткнень.

На словацькому напрямку наші воїни відбили дев'ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

У Краматорську. кому напрям Сили оборони успішно зупинили чотирьох ворогів від спроб настання біля Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Противник 23 рази намагався проникнути в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плешіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Протягом доби на Покровському напрямку агресор вчинив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлайн, Удачі, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. В даний час бої точаться у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямі українські військові знекодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, постраждали пункт управління БпЛА та три притулки для особового складу.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили 44 атаки ворога в районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січнево, Вишневе, Привіллі та Рибні.

15 бойових зіткнень зафіксовано у районах населених пунктів Привільні, Солодці та у напрямку Гуляйпільського напрямку.

На Оріхівському напрямку з початку доби противник провів десять наступальних дій під Степногірськом, Степовим та у бік Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний момент боєвих зіткнень не зафіксовано. 
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Зараз іще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар, енергетика – основна ціль, тут Росія не змінює свою тактику й досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття. Дев’ятнадцять ракет вдалося збити, і серед них – балістика. Подавлено також і майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 – “шахеди”. На жаль, не все було збито, і працювати для більш сильної ППО – це пріоритет номер один. Це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула б це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для ППО та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємося до роботи на наступному тижні з партнерами – у тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, і дуже розраховуємо на сприяння партнерів.
Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки,
щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні ж були наради з Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Федоровим, Павлом Палісою. Кожна із цих нарад – про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості і, звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам. Говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним. Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника
Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур. І ще одне. Будуть нові наші санкційні рішення – у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра. Наші пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.
Дякую кожному, хто допомагає!
Дякую всім, хто захищає Україну.
Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!