Шановні українці, українки!

Зараз іще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар, енергетика – основна ціль, тут Росія не змінює свою тактику й досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття. Дев’ятнадцять ракет вдалося збити, і серед них – балістика. Подавлено також і майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 – “шахеди”. На жаль, не все було збито, і працювати для більш сильної ППО – це пріоритет номер один. Це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула б це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для ППО та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємося до роботи на наступному тижні з партнерами – у тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, і дуже розраховуємо на сприяння партнерів.

Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки,

щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні ж були наради з Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Федоровим, Павлом Палісою. Кожна із цих нарад – про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості і, звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам. Говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним. Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника

Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур. І ще одне. Будуть нові наші санкційні рішення – у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра. Наші пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.

Дякую кожному, хто допомагає!

Дякую всім, хто захищає Україну.

Слава Україні!