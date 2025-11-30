З початку доби сталося 260 бойових зіткнень.
Противник завдав один ракетний і 33 авіаудари по наших військах і населених пунктах, застосувавши 36 ракет і скинувши 86 керованих авіабомб, завдав 2697 снарядів та 2509 ударів дронів
Українські військові відбили дві штурмові дії окупантів на Північному Слобожанському та Курському напрямках. Крім того, противник завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіаударів, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі шість із реактивних систем глибокого вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військовослужбовці відбили дев'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Прилипка, Вовчанськ Хутори, Колодязні та у бік Кутківки.
На Куп'янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій у районі населених пунктів Пішчні, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку противник здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодіяни, Середнє, Карпівка, Дер'їлове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Поки що тривають вісім бойових зіткнень.
На словацькому напрямку наші воїни відбили дев'ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.
У Краматорську. кому напрям Сили оборони успішно зупинили чотирьох ворогів від спроб настання біля Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.
Противник 23 рази намагався проникнути в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плешіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
Протягом доби на Покровському напрямку агресор вчинив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлайн, Удачі, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. В даний час бої точаться у двох локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямі українські військові знекодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, постраждали пункт управління БпЛА та три притулки для особового складу.
На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили 44 атаки ворога в районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січнево, Вишневе, Привіллі та Рибні.
15 бойових зіткнень зафіксовано у районах населених пунктів Привільні, Солодці та у напрямку Гуляйпільського напрямку.
На Оріхівському напрямку з початку доби противник провів десять наступальних дій під Степногірськом, Степовим та у бік Малої Токмачки та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку на даний момент боєвих зіткнень не зафіксовано.