34-річний захисник Фламенгу приніс команді перемогу у фіналі Лібертадорес-2025.

Захисник Фламенгу Даніло да Сілва встановив унікальне досягнення у світовому футболі — став першим гравцем в історії, якому вдалося двічі виграти і Лігу чемпіонів, і Кубок Лібертадорес.

У ніч на неділю 34-річний бразилець вдруге у кар’єрі підняв над головою головний трофей Південної Америки. Більше того, саме Даніло став героєм фіналу Кубка Лібертадорес-2025, забивши єдиний гол у матчі проти Палмейраса — 1:0.

У Європі Даніло двічі вигравав Лігу чемпіонів у складі мадридського Реала (сезони 2015/16 та 2016/17). Свій перший Кубок Лібертадорес він завоював ще у 2011 році, виступаючи за Сантос.

Футболіст може доповнити свій блискучий сезон ще одним трофеєм уже наступного тижня. Фламенгу за два тури до завершення чемпіонату лідирує в Серії А, випереджаючи Палмейрас, що йде другим, на п’ять очок.

Свій наступний матч Фламенго зіграє у ніч проти 4 грудня — суперником стане Сеара.