Український тренер залишає казахстанський клуб після сезону з вісьмома перемогами.

Казахстанський клуб Женіс оголосив про завершення співпраці з українським головним тренером Андрієм Демченком. Фахівець залишає команду після закінчення контракту.

49-річний Демченко очолив Женіс цього літа. Під його керівництвом команда провела 17 матчів, здобувши вісім перемог, шість разів зігравши внічию та зазнавши трьох поразок.

Тренерська кар’єра Демченка розпочалася у 2012 році в рідному Металурзі як асистента. Пізніше він працював у клубах Обод, Верес, Львів, Металіст 1925, а також у грузинських командах Діла та Динамо Батумі, з яким став чемпіоном Грузії в сезоні-2023.