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Неймовірний дебют на професійному рівні для молодого футболіста.

Вчора, 16 травня, відбувся матч Кубка Аргентини, в якому Ньюеллс Олд Бойз поступився Депортіво Ріестра з рахунком 0:1.

У цьому матчі на професійному рівні дебютував захисник Ньюеллса Матео Аполоніо, який завдяки виходу на заміну увійшов до історії аргентинського футболу.

Mateo Apolonio, a 2010 year born kid, has made his professional debut against Newells Old Boys in the Copa Argentina today 🤯



14 years old. 🇦🇷 pic.twitter.com/aAuDUjA5D1 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 17, 2024

На момент матчу футболістові було 14 років та 29 днів. Він став наймолодшим гравцем історії футболу країни.

До цього цей рекорд утримували дві легенди – Серхіо Агуеро – дебют у віці 15 років та 1 місяця, а також Дієго Марадона – 15 років та 11 місяців.

Раніше повідомлялося, що КОНМЕБОЛ розширить заявки команд на Копа Америка 2024 року до 26 гравців.