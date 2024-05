Вчора, 16 травня, відбувся матч Кубка Аргентини, в якому Ньюеллс Олд Бойз поступився Депортіво Ріестра з рахунком 0:1.

У цьому матчі на професійному рівні дебютував захисник Ньюеллса Матео Аполоніо, який завдяки виходу на заміну увійшов до історії аргентинського футболу.

Mateo Apolonio, a 2010 year born kid, has made his professional debut against Newells Old Boys in the Copa Argentina today 🤯



14 years old. 🇦🇷 pic.twitter.com/aAuDUjA5D1