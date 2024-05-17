Неймовірний дебют на професійному рівні для молодого футболіста.
Матео Аполоніо, Getty Images
17 травня 2024, 17:55
Вчора, 16 травня, відбувся матч Кубка Аргентини, в якому Ньюеллс Олд Бойз поступився Депортіво Ріестра з рахунком 0:1.
У цьому матчі на професійному рівні дебютував захисник Ньюеллса Матео Аполоніо, який завдяки виходу на заміну увійшов до історії аргентинського футболу.
На момент матчу футболістові було 14 років та 29 днів. Він став наймолодшим гравцем історії футболу країни.
До цього цей рекорд утримували дві легенди – Серхіо Агуеро – дебют у віці 15 років та 1 місяця, а також Дієго Марадона – 15 років та 11 місяців.
Раніше повідомлялося, що КОНМЕБОЛ розширить заявки команд на Копа Америка 2024 року до 26 гравців.