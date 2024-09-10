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Ювілейним для нападника був поєдинок кваліфікації Кубка Африки.

Правий вінгер Мохамед Салах провів сотий матч за свою національну команду.

Ювілейним у збірній Єгипту для 32-річного гравця став поєдинок із Ботсваною, в якому підопічні Хоссама Хассана здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0. Салах відіграв 75 хвилин, відзначившись голом.

From Sierra Leone to Botswana ⚽️👑

100 International Matches for the Egyptian King 👑🇪🇬#egyptnt pic.twitter.com/ajXOT8mwQ4 — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) September 10, 2024

За даними transfermarkt, зараз на рахунку нападника 56 результативних ударів і 33 асисти за нац. команду.

Дебютував у збірній Єгипту Мохамед у березні 2011 року.