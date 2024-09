Правий вінгер Мохамед Салах провів сотий матч за свою національну команду.

Ювілейним у збірній Єгипту для 32-річного гравця став поєдинок із Ботсваною, в якому підопічні Хоссама Хассана здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0. Салах відіграв 75 хвилин, відзначившись голом.

From Sierra Leone to Botswana ⚽️👑

100 International Matches for the Egyptian King 👑🇪🇬#egyptnt pic.twitter.com/ajXOT8mwQ4