Ювілейним для нападника був поєдинок кваліфікації Кубка Африки.
Мохамед Салах, Getty Images
10 вересня 2024, 22:22
Правий вінгер Мохамед Салах провів сотий матч за свою національну команду.
Ювілейним у збірній Єгипту для 32-річного гравця став поєдинок із Ботсваною, в якому підопічні Хоссама Хассана здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0. Салах відіграв 75 хвилин, відзначившись голом.
За даними transfermarkt, зараз на рахунку нападника 56 результативних ударів і 33 асисти за нац. команду.
Дебютував у збірній Єгипту Мохамед у березні 2011 року.