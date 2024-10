Карло Анчелотті — найкращий тренер року.

Італієць, який очолює Реал, отримав нагороду імені Йохана Кройффа від France Football у рамках церемонії вручення Золотого м'яча.

Анчелотті випередив Хабі Алонсо (Баєр), Луїса де ла Фуенте (збірна Іспанії), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Пепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) і Ліонеля Скалоні (збірна Аргентини).

Carlo Ancelotti from @realmadrid is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



Congrats @MrAncelotti! #ballondor pic.twitter.com/95ZBTRxvao