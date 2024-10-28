Італієць отримав почесну нагороду.
Карло Анчелотті, Getty Images
28 жовтня 2024, 23:15
Карло Анчелотті — найкращий тренер року.
Італієць, який очолює Реал, отримав нагороду імені Йохана Кройффа від France Football у рамках церемонії вручення Золотого м'яча.
Анчелотті випередив Хабі Алонсо (Баєр), Луїса де ла Фуенте (збірна Іспанії), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Пепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) і Ліонеля Скалоні (збірна Аргентини).
У сезоні-2023/23 Реал під керівництвом 65-річного Анчелотті виграв Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА.