Мундіаль проходитиме в Чилі, розпочавшись у суботу, 27 вересня.

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко поділився своїми очікуваннями від чемпіонату світу-2025 у Чилі, передає офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" вже прибули до Південної Америки. Спеціаліст розповів про готовність своїх підопічних до мундіалю.

"Майбутній ЧС — мій головний іспит? Були важливі сезони й на клубному рівні, але якщо говорити про статус змагань, то так воно і є. Це чемпіонат світу з національною командою, і цим усе сказано.

Поки що не переживаю, оскільки перед від'їздом на турнір було багато організаційних питань, і на це не було часу. Усе було на відстані з футболістами. Зараз, коли ми прибули до Чилі, і я бачу очі хлопців, їхні налаштування й мотивацію, то невелике хвилювання з'являється, але не більше того.

Не вдалося залучити всіх найсильніших? Саме так. Зараз уже немає сенсу називати прізвища, просто скажу, що деяких гравців не відпустили клуби, оскільки це не дати УЄФА, а деякі не потрапили до списку через травми. Але від цього ми не стали слабшими. Команда дуже мотивована. Відсутність одних виконавців можна компенсувати сильними якостями інших хлопців. Важливо зробити так, щоб колектив був дружним і згуртованим, оскільки є футболісти, яких уперше викликано в цю збірну, і їм потрібно допомогти в якнайшвидшій адаптації.

Перша наша зупинка — у столиці Чилі Сантьяго. Сьогодні ввечері ми проведемо перше тренування. 21-го числа зіграємо товариський матч із командою Австралії, також учасником чемпіонату світу, а 23-го переїдемо до Вальпараїсо, де проведемо два перші поєдинки групового турніру. На третій тур ми знову повернемося до Сантьяго.

Суперники? Південна Корея намагається грати в інтенсивний вертикальний футбол, при цьому її футболісти активно насичують штрафний майданчик суперника. Корейці роблять багато флангових передач, і при цьому вони дуже дисципліновані. В останніх двох розіграшах ця команда досягала високих результатів. 2019 року вони були другими (програли у фіналі Україні), а 2023-го посіли четверте місце.

Панамці намагаються демонструвати технічний футбол, вони не люблять поспішати, добре організовані. На своєму континенті ця збірна досягає непоганих результатів.

Що стосується парагвайців, то вони теж технічні й при цьому якісно діють у захисті, команда дисциплінована. У них у складі є натуралізовані аргентинці, що додає сили цій збірній.

Фаворит групи? Складно сказати. Це — юнацький футбол, де одне покоління може бути сильним, а інше — не таким конкурентним. Я думаю, що у всіх суперників шанси на вихід у плей-оф приблизно однакові.

Головний претендент на перемогу? Мені чомусь здається, що перевага буде у збірних із Південної Америки. З європейських команд не тільки ми недорахувалися деяких основних футболістів. У той час як у Аргентини, Бразилії або тієї самої Колумбії в цьому плані проблем немає.

Ми хочемо як мінімум вийти з групи. Якщо це завдання виявиться нам до снаги, далі визначатимемося", — додав Михайленко.

Розклад матчів збірної України U-20 на ЧС-2025 у Чилі

27.09, 23:00. Південна Корея — Україна

30.09, 23:00. Панама — Україна

03.10, 23:00. Україна — Парагвай

Дві найкращі збірні кожного з шести квартетів, а також чотири, які посядуть треті сходинки, дістануться 1/8 фіналу плей-оф.