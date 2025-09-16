Інше

Підопічні Дмитра Михайленка на груповому етапі турніру зустрінуться з Південною Кореєю, Панамою й Парагваєм.

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко визначився з переліком гравців, які братимуть участь у чемпіонаті світу-2025 у Чилі, передає офіційний сайт УАФ.

До основного реєстру "синьо-жовтих" увійшов 21 виконавець із 18-ти клубів.

Воротарі: Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

Захисники: Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва — Металіст Харків), Микола Киричок (Карпати Львів), Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), Олексій Гусєв (Кудрівка).

Півзахисники: Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Борусія Дортмунд, Німеччина), Артур Шах (Карпати Львів), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Данііл Ващенко (Олександрія), Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Віталій Катрич (Інгулець Петрове), Ярослав Караман (Полісся Житомир).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

У ніч із 21-го на 22 вересня збірна України U-20 зустрінеться з іншим учасником турніру, а саме Австралією (початок товариського матчу — о 0:00 за Києвом).

Групи ЧС-2025 (U-20) у Чилі

Група А : Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B : Південна Корея, УКРАЇНА, Парагвай, Панама.

Група C : Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D : Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E : США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F : Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Розклад матчів збірної України

27.09, 23:00. Південна Корея — Україна

30.09, 23:00. Панама — Україна

03.10, 23:00. Україна — Парагвай

Дві найкращі збірні кожного квартету, а також чотири, які посядуть треті сходинки, дістануться 1/8 фіналу плей-оф.