52-річний німець, грав на всіх континентах та сидів у в’язниці Сінгапуру.
Лутц Пфанненштіль, getty images
27 жовтня 2025, 22:35
Абердін призначив 52-річного німця Лутца Пфанненштіля спортивним директором. Ексворотар грав у 25 клубах у 13 країнах, став першим футболістом, який виступав на всіх континентах, і прославився своїми дивовижними пригодами.
Пфанненштіль відсидів 101 день у в’язниці Сінгапуру через хибні звинувачення в договірних матчах, викрав пінгвіна у Новій Зеландії та тричі був оголошений мертвим на полі.
Після завершення кар’єри він працював у Гоффенгаймі, Фортуні Дюссельдорф та Сент-Луїс Сіті, а також заснував благодійну організацію Global United.