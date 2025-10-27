Інше

52-річний німець, грав на всіх континентах та сидів у в’язниці Сінгапуру.

Абердін призначив 52-річного німця Лутца Пфанненштіля спортивним директором. Ексворотар грав у 25 клубах у 13 країнах, став першим футболістом, який виступав на всіх континентах, і прославився своїми дивовижними пригодами.

Пфанненштіль відсидів 101 день у в’язниці Сінгапуру через хибні звинувачення в договірних матчах, викрав пінгвіна у Новій Зеландії та тричі був оголошений мертвим на полі.

Після завершення кар’єри він працював у Гоффенгаймі, Фортуні Дюссельдорф та Сент-Луїс Сіті, а також заснував благодійну організацію Global United.