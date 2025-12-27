Інше

Італійський нападник залишив дубайський клуб за взаємною згодою сторін.

Дубайський Ан-Наср офіційно оголосив про припинення співпраці з італійським нападником Маноло Габб'ядіні.

Як повідомляє пресслужба клубу, сторони дійшли згоди про розірвання контракту за взаємною згодою.

شركة النصر لكرة القدم تُعلن إنهاء عقد اللاعب مانولو غابياديني بالتراضي بين الطرفين ، مع تمنياتنا له بالتوفيق في مسيرته المقبلة pic.twitter.com/PQuVkvDjaI — AL NASR SC (@ALNasrSC) December 26, 2025

34-річний форвард приєднався до Ан-Насра влітку 2023 року, перейшовши з Сампдорії. За час виступів в Об’єднаних Арабських Еміратах Габб'ядіні провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 17 забитими м’ячами та 3 результативними передачами.

У складі команди з Дубая італійський нападник також здобув Суперкубок ОАЕ сезону 2024/25.

Раніше Маноло Габб'ядіні виступав за низку відомих європейських клубів, зокрема Саутгемптон, Сампдорію, Аталанту, Наполі та Болонью.