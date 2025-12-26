Інше

На рахунку 34-річного футболіста вісім забитих м'ячів.

Збірна Алжиру у матчі стартового туру групового етапу Кубка африканських націй впевнено обіграла Судан (3:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився вінгер Аль-Ахлі Ріяд Марез.

Таким чином, 34-річний алжирець став найкращим бомбардиром в історії збірної у матчах фінальної частини Кубка африканських націй — на його рахунку вісім забитих м'ячів.

За цим показником Ріяд випередив Лахдара Беллумі, на рахунку якого шість голів.

Також відзначимо, що Марез наближається до абсолютного рекорду за кількістю проведених матчів за збірну Алжиру – на його рахунку 108 поєдинків, а рекорд належить Аїсу Манді – 111 матчів.

Свій наступний матч Алжир проведе проти Буркіна-Фасо — гра пройде 28 грудня о 19:30 за Києвом.