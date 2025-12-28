Інше

Наставник ПСЖ зумів обійти таких іменитих колег, як Гансі Флік та Роберто Мартінес.

Церемонія Globe Soccer Awards 2025 офіційно закріпила за Парі Сен-Жермен статус головного клубу світу останнього року.Слідом за Вітіньєю та Усманом Дембеле, свою заслужену статуетку отримав і наставник парижан — Луїс Енріке.

Його визнали найкращим тренером року серед чоловіків. Луїс Енріке зумів обійти таких іменитих колег, як: Гансі Флік (Барселона), який повернув каталонців до еліти та Роберто Мартінес (збірна Португалії).

Хоча Гансі Флік забрав нагороду як найкращий тренер Ла Ліги, у загальносвітовому заліку журі віддало перевагу іспанському керманичу ПСЖ за його безпрецедентну стабільність та результативність. Головним аргументом на користь Луїса Енріке став неймовірний золотий врожай трофеїв.

Під його керівництвом ПСЖ у 2025 році перетворився на нестримну машину, яка виграла все, що було можливо на внутрішній та міжнародній арені.