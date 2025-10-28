Інше

Бельгійський хавбек вважає, що "золоте покоління" його збірної могло здобути трофеї, якщо б мало хорошого тренера.

Колишній півзахисник національної збірної Бельгії Раджа Наїнгголан різко висловився про колишнього головного тренера “червоних дияволів” Роберто Мартінеса, який очолював команду з 2016 до 2022 року.

"Я не зміг повністю реалізувати свій потенціал, хоча мав усі для цього дані. Я це визнаю чесно, але причина не лише в мені. На Євро-2016 Марк Вільмотс не ставив мене до основи, попри те, що я був серед найкращих. А згодом Роберто Мартінес взагалі виключив мене зі складу — без жодного пояснення. Його аргументи й досі здаються мені безглуздими.

На мою думку, Роберто Мартінес — дуже слабкий тренер, який не розуміється на футболі. І якщо хтось вважає його хорошим, то просто не розбирається у грі. Справжній тренер дає команді ідею, бачення. А при Мартінесі Бельгія цього ніколи не мала. Усі проблеми ми вирішували завдяки індивідуальній майстерності Де Брюйне, Азара чи Лукаку, але спільного стилю гри не було — і це факт.

Мартінес добре ладнав із пресою, і результати часто грали йому на руку. Але він ніколи не був самокритичним. Де Брюйне, наприклад, хотів діяти в центрі, проте тренер змусив його грати праворуч. Не знаю, чи він взагалі радився з гравцями. Мене, принаймні, він ніколи не кликав на розмову — я йому просто був не потрібен. І все ж переконаний: Бельгія могла б здобути трофеї, якби хоч раз отримала справді хорошого тренера", — цитує слова Наїнгголана De Telegraaf із посиланням на YouTube-канал Джуніора Вертонгена.

Зазначимо, що зараз 37-річний Раджа Наїнгголан виступає за Локерен у другому дивізіоні Бельгії.