Інше

Київське Динамо встановило рекорд туру, Райо Вальєкано вирвав перемогу в компенсований час, а Ягеллонія забила на 90+10.

У четвер завершився другий блок матчів 4-го туру Ліги Конференцій — цього разу вболівальники побачили дев’ять поєдинків, серед яких найрезультативнішим став розгром Динамо Київ, а найбільш драматичним — кінець зустрічі Шкендія – Ягеллонія.

Геккен – Страсбург 1:2

Голи: Дембе, 61 – Енкісо, 21, Годо, 60

Французький Страсбург завдяки влучним ударам Енкісо та Годо здобув непросту перемогу у Швеції. Господарі зуміли відповісти лише раз — Дембе скоротив відставання, але часу на камбек уже не вистачило.

Динамо Київ – Зрінські 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Кияни влаштували справжній фестиваль голів у рідних стінах. Зрінські не витримав натиску — вже в першому таймі Попов відкрив рахунок, а після перерви команда Олександра Шовковського розбила суперника вщент. П’ять голів у другому таймі — найяскравіший виступ Динамо у поточному єврокубковому сезоні.

Крістал Пелес – АЗ Алкмар 3:1

Голи: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54

Англійський клуб упевнено взяв три очки на своєму полі. Пелес оформив комфортну перевагу ще до перерви, а гол Мейнанса лише короткочасно повернув інтригу — дубль Сарра поставив крапку в матчі.

Лінкольн Ред Імпс – Рієка 1:1

Голи: Гомес, 83 – Фрук, 41

Хорватська Рієка відкрила рахунок ще у першому таймі, однак втримати перемогу не зуміла — Гомес зрівняв рахунок ближче до фінального свистка, принісши гібралтарцям перше очко в груповому етапі.

Лозанна – Омонія 1:1

Голи: Бейр, 40 – Неофіту, 34

Команди обмінялися швидкими голами ще до перерви. У другому таймі суперники більше боролися, ніж створювали моменти, тож мирова виглядає закономірним результатом.

Райо Вальєкано – Лех 3:2

Голи: Палашон, 58, Де Фрутос, 83, Гарсія, 90+4 – Пальма, 11, Козубаль, 39

Справжній трилер у Мадриді! Лех вів 2:0 після першого тайму, але Рай” здійснив камбек, забивши тричі після перерви. Вирішальний м’яч Гарсія провів на четвертій компенсованій хвилині — емоційна перемога іспанців.

Рапід – Університатя Крайова 0:1

Гол: Романчук, 37

Румунський клуб зумів вирвати важливі три очки завдяки єдиному голу Романчука. Австрійці мали кілька нагод відігратися, але суперник вистояв.

Шелбурн – Дріта 0:1

Гол: Ажерай, 57

Вилучення: Норріс, 16 (Шелбурн)

Господарі залишилися у меншості ще на початку зустрічі, і це одразу позначилося на грі. Косовська Дріта скористалася перевагою в другому таймі — Ажерай реалізував свій шанс і приніс мінімальну перемогу гостям.

Шкендія – Ягеллонія 1:1

Голи: Латіфі, 49 – Лосано, 90+10

Вилучення: Імас, 90+8 (Ягеллонія)

Напружений матч у Північній Македонії завершився драматично: після вилучення Імаса поляки лишилися вдесятьох, але все одно врятувалися — Лосано забив на десятій компенсованій хвилині.