Завершилася 1399 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Українські військові відійшли із Сіверська — Генштаб За словами військових, російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці й, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії.  Тож для збереження життів українських захисників і боєздатності підрозділів бійці відійшли з міста. 

"Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися завдяки значній чисельній перевазі й постійному тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах", — наголосили в Генштабі. 

🔸 Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова за підсумками зустрічей з американською командою. За його словами, робота була продуктивною, наразі підготовлено проєкти кількох документів.

🔸 23 грудня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомили в «Укренерго».

🔸 Зранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росія здійснила комбіновану атаку із застосуванням ракет і ударних дронів. Про роботу ППО у Києві повідомили в КМВА. Вибухи було чути в Рівному, Бурштині та Рогатині на Івано-Франківщині, а також на околицях Черкас. Внаслідок атаки є загиблі у кількох регіонах, серед них — дитина.

🔸 Зеленський заявив, що з села Грабовське в Сумській області російські війська взяли в полон 52 цивільних, серед яких були діти, а також захопили 13 військових Сил оборони України.

🔸 Україна та США завершили роботу над базовим пакетом документів, які мають лягти в основу майбутньої угоди про мир та гарантії безпеки.

🔸 Ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках залишається без змін. У районі Покровська перебувають близько 1100 російських військових.

Підбірка новин: hromadske, Суспільне

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
 
З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень.
 
Противник завдав одного ракетного та 41 авіаційного ударів, застосував 38 ракет та скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5584 дрони-камікадзе та здійснив 3210 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив одну атаку на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши чотири керовані авіабомби, здійснив 139 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Українські підрозділи відбили три атаки, ще одне бойове зіткнення наразі триває.
 
Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку — у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки.
 
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.
 
На Слов’янському напрямку наші оборонці спробу окупантів просунутися у районі Дронівки.
 
На Краматорському напрямку з початку доби противник наступальних дій не проводив.
 
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває.
 
На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Наразі точиться бій.
 
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 62 окупанти та поранили 24; знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту та дві артилерійські системи; уразили танк, чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім атак окупантів у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.
 
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 14 атак окупантів поблизу населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще три боєзіткнення на даний час незавершені.
 
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.
 
На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день, який почався з удару по нашій країні. Черговий російський удар – підлий, як і все, що вони роблять. Енергетика була основною мішенню. Але, на жаль, є і втрати, і поранені.

Увесь день працюють ремонтні бригади на енергетичних обʼєктах – максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на Різдво. Звісно, росіяни стараються зламати й це свято, і цей святий день. Не дивують. Це така країна, такий сусід.

Важливо, щоб світ це бачив і бачив, що це не можна так лишати. Україна щодня – і в свято, і в будні – потребує підтримки, потребує ракет для ППО, фінансування для виробництва зброї, потребує допомоги для нашої стійкості. І саме це забезпечуємо.

Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляєн – дякую за підтримку в такий час і протягом усіх років цієї війни. Ми ще раз обговорили деталі пакета 90 мільярдів євро для України на два роки – історичне рішення для нашої стійкості, ми забезпечуємо Україні необхідне.

Детальна була сьогодні доповідь нашої переговорної команди – Рустем Умєров та Андрій Гнатов повернулися після зустрічей в Сполучених Штатах з представниками Президента Трампа. Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які нам вдалося зробити сильнішими.

Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру.

Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був. Дякую всім, хто допомагає.

Говорив із Президентом Фінляндії Стуббом. Алекс як завжди допомагає, максимально, ми координуємось з усіма партнерами.

Були сьогодні також детальні доповіді військових. Дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу за активну оборону.

Сьогодні була також доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Ситуація в енергетиці, відновлення нашої генерації та мереж, також трансформація енергетичних компаній. Багато всього робиться, є перші результати аудитів, продовжується оновлення наглядових рад і керівництва. Це все правильно.

Окремо обговорили перші результати нашої програми зимової підтримки, вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку – завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку.

Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові.

Дякую всім, хто дбає про українців, про нашу державу, про наш захист, про українські національні інтереси. Дякую всім, хто захищає Україну, як себе самого.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!