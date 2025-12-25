Інше

Трагедія сталася під час поєдинку чемпіонату країни, обставини смерті з’ясовуються..

У Бурунді під час офіційного матчу другого дивізіону загинув півзахисник клубу Геп’є-дю-Лак Ігіранезе Айме Геріку. Інцидент стався в ході поєдинку проти команди Амасіпірі, пише Sport News Africa.

Під час гри футболіст раптово впав на газон. Медичний персонал намагався надати йому першу допомогу, однак по дорозі до лікарні спортсмен помер. Федерація футболу Бурунді підтвердила факт трагедії та висловила співчуття родині й близьким загиблого, не уточнивши офіційної причини смерті.

За інформацією місцевих джерел, футболіст міг проковтнути монету, яку, ймовірно, використовував як талісман. Водночас видання African Public Radio повідомляє, що причиною трагедії міг стати не грошовий предмет, а так званий амулет "грі-грі", який у регіоні пов’язують із традиційними віруваннями.

Остаточні висновки щодо обставин смерті футболіста мають надати відповідні служби після завершення розслідування.