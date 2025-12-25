Завершилася 1400 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Президент Володимир Зеленський уперше представив версію рамкового документа з 20 пунктів між США, Європою, Україною та росією щодо завершення російсько-української війни.

🔸 Українська розвідка зафіксувала кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими ударами по відповідних об’єктах енергетичної інфраструктури.

🔸 У Москві ліквідували поліціянтів, які брали участь у катуваннях українських військовополонених.

🔸 Україна погоджується ділити контроль над Запорізькою АЕС виключно зі США. За словами Зеленського, Вашингтон наполягає на залученні до цього процесу росії.

🔸 Кабінет Міністрів змінив правила роботи «Пунктів незламності»: відтепер кожен пункт зобов’язаний мати енергонезалежний інтернет — через технологію xPON або термінали Starlink.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 118 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3274 дрони-камікадзе та здійснив 3015 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив дві атаки на позиції українських захисників, завдав трьох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 124 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.
П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку — у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Шандриголове та в бік Лиману. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали чотири спроби окупантів просунутися в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку з початку доби противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Наразі точиться один бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 56 окупантів та поранили 21; знищили пункт управління, артилерійську систему, 36 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс, два засоби радіоелектронної боротьби та два мотоцикли; значно пошкодили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та п’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 19 атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще одне боєзіткнення на даний час незавершене. Авіаударів противника зазнали Залізничне, Тернувате, Воздвижівка та Лугівське.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по районах населених пунктів Новоданилівка та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Дорогі українці, дорогі українки!

Сьогодні дуже особливий вечір. Святвечір. Це унікальний час, який має особливий дух, свою особливу магію для всіх нас. Бо цей вечір насправді – про всіх нас. Про все те, що робить українців українцями. Це любов до свого дому, свого коріння і традицій, це щастя, коли збирається вся сім’я за столом. Коли нарешті зустрілись, обійнялися, спитали один в одного: як ти? Все це завжди було невід’ємними атрибутами нашого Різдва. Але четвертий рік поспіль, четвертий рік повномасштабної війни за незалежність усе це прагнуть у нас забрати. І все це ми захищаємо сьогодні: свою землю, свої родини, те бажане відчуття спокою і миру у своєму домі. Коли нам тепло. Коли нам смачно. Коли ми разом. І попри все ми разом і сьогодні. І так буде й сьогодні, бо не має значення, на відстані чи наживо, – українці… українці разом. І ось це відчуття в нас ніхто не відбере. І ось це відчуття дає нам надію, дає нам все це і допомагає триматися. Триматися попри все.

Ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас у цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім, і не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та попри всі біди, які принесла росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність.

І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть у небі першу зорю. В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп’янська – де б не були. Українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина.

Безумовно, часи війни змінили нас. І не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. І майже не має значення, які страви на столі, – важливо, які люди за столом.

І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч, удома, були на зв’язку. Щоб почути їхній голос хоча б на хвилинку, отримати найцінніше повідомлення: «У мене все добре». І радість приносять не яскраві ілюмінації, а просто світло – світло в наших оселях та всередині нас.

І ми щасливі, коли чуємо музику Різдва, але ще більше – коли не чуємо музику зла, не чуємо пролітаючих над головою дронів і ракет.

Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, "кинджали" – все було. Так б’ють безбожники. Так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським.

Але ми тримаємось. Ми підтримуємо один одного. І ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, – щоб повернулися додому. За всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя. За всіх, кого росія загнала в окупацію і кого змусила поїхати. Кому важко, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося в темряві, наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, ми обіймемо й зігріємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, міцно обіймемо своїх рідних і, звісно, згадаємо – згадаємо всіх своїх.

І допоки це все живе в наших серцях, допоки живе людина всередині нас, допоки не згасла ця наша віра й це таке, таке просте, але сильне людське бажання жити, доти в жодного зла немає шансів. І зайвий доказ цьому – наші прекрасні дітки, які в ці дні збираються разом, переодягаються в різні вбрання і йдуть – так само, як колись, – сповіщати людей про радісну новину.

Народження Сина Божого. І так само, як колись, ми відкриваємо свої двері і відкриваємо свої серця і ми бережемо ці свої традиції, і так само, як колись, усі разом співаємо свої колядки. І це так важливо й цінно, що все це збереглося, не зникло, не стерлось, не забулось, і продовжується, і живе. І поки так відбувається, доти не зникли ми, доти життя перемагатиме, доти бережеться Україна.

Дорогий народе!

Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне
на всіх.

"Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше.

Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо. Щоб кожна українська родина жила в злагоді. Щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво.

Щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро й правда перемогли. Щоб була перемога миру. І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: "Христос народився! Славімо Його!"

Я вітаю зі святом усіх вас, дорогі українці та українки! Кожному й кожній я бажаю щасливого Різдва, смачної куті і, звісно, миру нам усім! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!

Христос народився! Славімо Його!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!