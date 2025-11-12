Інше

Підопічні Дмитра Михайленка забили у ворота албанців три м'ячі та не пропустили жодного.

Сьогодні, 12 листопада, збірна України U-19 успішно стартувала у відбірковій кампанії Євро-2026, обігравши Албанію з рахунком 3:0.

Команда Дмитра Михайленка відкрила рахунок на 34 хвилині, коли Богдан Редушко замкнув передачу з правого флангу на дальній cтійці.

Потім на 74 хвилині українці подвоїли перевагу завдяки голу у виконанні Богдана Попова, який розстріляв ворота з одного метра.

Остаточну крапку в матчі поставив Олександр Каменський, який на 88 хвилині увірвався до штрафного майданчика і точно пробив у ближній кут воріт.

Свій наступний матч Україна проведе проти Чорногорії – гра відбудеться 15 листопада о 13:00. У заключному турі українці зіграють проти Словаччини – матч заплановано на 18 листопада.

Україна U-19 — Албанія U-19 3:0

Голи: Редушко, 34, Попов, 74, Каменський, 88.

Україна U-19: Домчак — Малов (Калюжний, 90), Дігтярь, Милокост, Решетніков (Кокодиняк, 75) — Редушко (Губенко, 74), Тютюнов (Фещенко, 85), Сорока, Каменський — Попов (Бойко, 75), Богданов.

Албанія U-19: Гулі — Гецай, Сулеймані (Цекрезі, 68), Сіна, Авдулларі, Шеї (Ель-малем, 68) — Даші (Воглі, 68), Гугі, Аріфі (Малай, 82) — Дурмісі (Гжила, 78), Кулла.

Попередження: Тютюнов — Аріфі, Ель-Малем.