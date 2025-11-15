Інше

"Синьо-жовті" здобули другу перемогу поспіль, обігравши Чорногорію.

Юнацька збірна України U-19 здобула перемогу над Чорногорією у своєму другому відбірному матчі Євро-2026. Матч закінчився із рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині, коли результативним ударом зі штрафного відзначився Богдан Редушко.

Потім на 27 хвилині Олександр Каменський віддав передачу на Богдана Попова до центру штрафного майданчика, звідки форвард у дотик пробив точно у ворота.

Через дев'ять хвилин Каменський отримав м'яч у центрі поля на правому фланзі, пройшов до штрафного майданчика, де накрутив двох опонентів та точно пробив у ворота.

Для України це була друга перемога поспіль після успіху в матчі проти Албанії (3:0), тоді як для Чорногорії це була друга поразка після першої від Словаччини (0:3).

Завдяки цій перемозі Україна забезпечила собі місце у еліт-раунді відбору Євро-2026, який пройде навесні 2026 року.

Свій наступний матч Україна проведе проти Словаччини — гра пройде 18 листопада, о 15:00.

Україна U-19 — Чорногорія U-19 3:0

Голи: Редушко, 13, Попов, 27, Каменський, 36.

Україна U-19: Домчак — Малов, Діігтярь, Милокост, Кокодиняк — Редушко (Єсін, 63), Тютюнов (Бауманн, 63), Сорока, Каменський (Губенко, 63) — Попов (Бойко, 74), Богданов (Калюжний, 81).

Чорногорія U-19: Джурович — Коїч, Йокич (Бозовіч, 46), Попович, Мугоса — Редзепагіч (Брайович, 46), Разнатовіч (Балевіч, 64) — Влахович (Мартінович, 46), Йованович, Саранович — Роганович (Країна, 86).

Попередження: Попов, Єсін — Редзепагіч, Мартінович, Разнатовіч, Бозовіч.