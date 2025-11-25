Інше

Колишній гравець збірної України на своєму новому місці змінив іншого українця.

Мурас Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Едмар.

Деталі угоди між 45-річним натуралізованим українцем та киргизстанським клубом не розголошуються.

На своєму новому місці Едмар змінив іншого українця – Сергія Пучкова, разом із яким команда здобула срібні медалі чемпіонату.

До цього Едмар був асистентом головного тренера в Металісті 1925 та Тоболі, а також він був і зважаючи на все, залишається наставником збірної Киргизстану U-23.

Додамо, що у складі Мураса виступають семеро українців – Орест Костик, Юрій Мате, Гліб Грачов, Андрій Бацула, Сергій Кулінич, Ігор Гончар та Олег Марчук.