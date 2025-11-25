Мурас Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Едмар.

Деталі угоди між 45-річним натуралізованим українцем та киргизстанським клубом не розголошуються.

На своєму новому місці Едмар змінив іншого українця – Сергія Пучкова, разом із яким команда здобула срібні медалі чемпіонату.

До цього Едмар був асистентом головного тренера в Металісті 1925 та Тоболі, а також він був і зважаючи на все, залишається наставником збірної Киргизстану U-23.

Додамо, що у складі Мураса виступають семеро українців – Орест Костик, Юрій Мате, Гліб Грачов, Андрій Бацула, Сергій Кулінич, Ігор Гончар та Олег Марчук.