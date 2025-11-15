Інше

У боротьбі за чемпіонство команда українського фахівця поступилася лише одним очком.

Мурас Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Сергія Пучкова.

63-річний українець очолив команду навесні минулого року і за підсумками цього сезону завоював срібні медалі чемпіонату Киргизстану, поступившись чемпіону Барсу лише одним очком.

"Мурас Юнайтед висловлює подяку тренерському штабу на чолі із Сергієм Пучковим за виконану роботу, професіоналізм та внесок у розвиток команди. Також дякуємо Ігорю Покарініну за працю, енергію та відданість справі – ваш внесок допоміг команді стати сильнішою. Дякуємо за все, що ви зробили для клубу. Успіхів та нових перемог!", — сказано у заяві клубу.

До цього Пучков очолював Миколаїв, Кристал, Севастополь, Таврію, Славутич, Металург Запоріжжя, Гандзасар, Гірник-Спорт та молодіжну збірну Киргизстану.

Також Мурас оголосив про відхід воротаря Ореста Костика, який виступав за команду з березня цього року.

На рахунку 26-річного українця 31 матч, з яких дев'ять на нуль за 28 пропущених м'ячів.

Також зазначимо, що у складі Мураса виступають ще шестеро українців – Гліб Грачов, Юрій Мате, Андрій Бацула, Сергій Кулінич, Ігор Гончар та Олег Марчук.