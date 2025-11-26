Чемпіонат світу пройде з 29 листопада по 7 грудня.
Гравці збірної України, Socca Federation
26 листопада 2025, 10:44
Відбулося жеребкування чемпіонату світу-2025 із сокки, під час якого своїх суперників дізналася збірна України.
За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи G, де зіграють проти Німеччини, Іспанії та Колумбії.
Результати жеребкування ЧС-2025:
Група А: Мексика, Бельгія, Ірландія, Австралія;
Група В: Греція, США, Сербія, Чехія;
Група С: Оман, Болгарія, Канада, Гаїті;
Група D: Польща, Латвія, Аргентина, Парагвай;
Група E: Румунія, Англія, Чилі, Коста-Рика;
Група F: Казахстан, Франція, Уругвай, Нідерланди;
Група G: Німеччина, Україна, Іспанія, Колумбія;
Група H: Бразилія, Угорщина, Марокко, Гондурас.
Згідно з регламентом, з кожної групи до плей-оф вийдуть по дві найсильніші команди. Якщо Україна зможе посісти перше чи друге місце у групі, то вона вийде на суперника з групи Н, де виступатимуть Бразилія, Угорщина, Марокко та Гондурас.
Чемпіонат світу-2025 прийме мексиканський Канкун із 29 листопада по 7 грудня.
Сокка — різновид мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняюється кількість гравців та більшим розміром поля.