Чемпіонат світу пройде з 29 листопада по 7 грудня.

Відбулося жеребкування чемпіонату світу-2025 із сокки, під час якого своїх суперників дізналася збірна України.

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи G, де зіграють проти Німеччини, Іспанії та Колумбії.

Результати жеребкування ЧС-2025:

Група А: Мексика, Бельгія, Ірландія, Австралія;

Група В: Греція, США, Сербія, Чехія;

Група С: Оман, Болгарія, Канада, Гаїті;

Група D: Польща, Латвія, Аргентина, Парагвай;

Група E: Румунія, Англія, Чилі, Коста-Рика;

Група F: Казахстан, Франція, Уругвай, Нідерланди;

Група G: Німеччина, Україна, Іспанія, Колумбія;

Група H: Бразилія, Угорщина, Марокко, Гондурас.

Згідно з регламентом, з кожної групи до плей-оф вийдуть по дві найсильніші команди. Якщо Україна зможе посісти перше чи друге місце у групі, то вона вийде на суперника з групи Н, де виступатимуть Бразилія, Угорщина, Марокко та Гондурас.

Чемпіонат світу-2025 прийме мексиканський Канкун із 29 листопада по 7 грудня.

Сокка — різновид мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняюється кількість гравців та більшим розміром поля.