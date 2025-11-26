Інше

Шотландський гранд завершує переговори з Вілфрідом Нансі з Коламбуса щодо призначення новим головним тренером.

Селтік майже узгодив усі деталі контракту з керманичем Вілфрідом Нансі, який має стати новим головним тренером першою команди після досвіду в МЛС. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після відставки Брендана Роджерса шотландський клуб тривалий час перебував у пошуках нового менеджера. Тимчасові обов’язки виконував 73-річний Мартін О’Ніл, однак керівництво наполегливо працювало над пошуком довгострокового рішення.

За даними джерела, Селтік вже фіналізує останні деталі угоди з 48-річним французьким наставником, і незабаром клуб має оголосити про його офіційне призначення.

Вілфрід Нансі з 2022 року очолює Коламбус Крю в американсько-канадській МЛС, де під його керівництвом виступає колишній захисник збірної України Євген Чеберко.