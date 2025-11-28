Інше

До вашої уваги трансляція поєдинку жіночих збірних, який відбудеться 28 листопада, розпочавшись о 13:00.

Сьогодні, 28 листопада, відбудеться товариський матч між жіночими збірними Шотландії та України, які зіграють у рамках турніру She Plays.

Матч пройде в іспанському містечку Херес на муніципальному стадіоні Чапін. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Шотландія — Україна:

Склад національної жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925), Катерина Боклач (Нант).

Захисники: Соломія Куп’як (Колос), Катерина Корсун, Марина Шайнюк (обидві — Ворскла), Яна Котик, Анна Петрик (обидві — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві — Колос), Натія Панцулая (Сістерс), Дар’я Апанащенко, Лідія Заборовець (обидві — Металіст 1925), Вікторія Радіонова, Яна Калініна (обидві — Ворскла), Юлія Христюк (Олд Домініон).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Таня Бойчук (Монреаль Роузес).

Свій наступний матч Україна проведе проти Австрії – гра запланована на 1 грудня.