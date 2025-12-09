Северная Америка

Аргентинець здобув нагороду другий рік поспіль.

Цей сезон став феноменальним навіть за мірками восьмиразового володаря Золотого м’яча.

Мессі не просто став найкращим гравцем ліги, а й виграв Золоту бутсу МЛС, забивши 29 голів та віддавши 19 результативних передач у регулярному чемпіонаті. Його сумарна кількість результативних дій стала найкращим показником у лізі.

Кульмінацією сезону стала перемога у фіналі Кубка МЛС проти Ванкувер Вайткепс із рахунком 3:1. У вирішальному матчі Лео знову продемонстрував свій клас, віддавши дві гольові передачі на Родріго Де Пауля та Тадео Альєнде, що дозволило чаплям вперше в історії підняти над головою головний трофей США.

Загалом у плей-оф Мессі записав на свій рахунок фантастичні 6 голів та 9 асистів, що є абсолютним рекордом постсезону. Він став шостим гравцем в історії МЛС, якому вдалося виграти нагороду MVP та чемпіонство в одному сезоні, і першим, хто поєднав це з Золотою бутсою та перемогою в регулярному сезоні .