Україна

Донецький клуб уважно стежить за 17-річним бразильцем, який уже грає за першу команду та збірну U-17.

Донецький клуб Шахтар стежить за молодим бразильським захисником Кауа Пратесом з Крузейро. Про це повідомляє журналіст Фала Джоване.

За інформацією джерела, “гірники” можуть формально розпочати переговори про трансфер лише в 2026 році — адже до серпня того року Пратесу ще не виповниться 18 років.

Кауа Пратес вважається одним із найперспективніших молодих захисників академії Крузейро. За першу команду він вже провів чотири матчі в чемпіонаті Бразилії та одну в Кубку Бразилії, а також залучався у збірну Бразилії U‑17.

Наступний матч “гірників” під керівництвом Арди Турана — проти Полісся, який відбудеться 18 жовтня.