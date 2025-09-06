Україна

Не тільки Шахтар спостерігає за бразильським ринком.

Харківський Металіст 1925 зробив пропозицію бразильському Крузейру щодо центрального захисника Бруно Алвеша. Про це повідомляє видання Globo Esporte.

За інформацією джерела, "небесні" наразі не мають наміру відпускати свого вихованця та найближчим часом збираються запропонувати 20-річному бразильцю новий контракт на покращених умовах.

Зазначимо, що Алвес поки не провів жодного матчу за основну команду Крузейру. Тим не менш, на його рахунку 51 матч, п'ять голів та дві результативні передачі у складі Крузейру U-20.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка орендувала нападника Металіста 1925.