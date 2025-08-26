Контракт із півзахисником укладено до 2030 року.
Карні Чуквуемека, ФК Боруссія Д
26 серпня 2025, 15:39
Боруссія Дортмунд викупила півзахисника Карні Чуквуемеку в Челсі, уклавши з ним контракт до 2030 року.
Повідомляється, що Челсі отримає близько 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а також відсоток від майбутньої перепродажі.
Чуквуемека виступав за Боруссію на правах оренди з лютого цього року. За "джмелів" він провів 17 матчів та забив один гол.
