Німеччина

Контракт із півзахисником укладено до 2030 року.

Боруссія Дортмунд викупила півзахисника Карні Чуквуемеку в Челсі, уклавши з ним контракт до 2030 року.

Повідомляється, що Челсі отримає близько 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а також відсоток від майбутньої перепродажі.

Чуквуемека виступав за Боруссію на правах оренди з лютого цього року. За "джмелів" він провів 17 матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд продовжила контракт із Ніко Ковачем.