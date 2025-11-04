Інше

Команда Мельгоси зіграє поєдинок відбору Євро-2027 U-21 у Стамбулі та товариський матч в Ельбасані.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список гравців, які готуватимуться до найближчих поєдинків команди.

Як повідомляє УАФ, до заявки увійшли 23 футболісти, що представлятимуть "синьо-жовтих" у матчах проти Туреччини та Албанії.

14 листопада Україна U-21 проведе виїзний матч у Стамбулі в рамках відбору до чемпіонату Європи-2027. Після цього, 17 листопада, молодіжна збірна зіграє товариський поєдинок у місті Ельбасан проти Албанії.

СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ:

Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Віктор Долгий (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка).

Захисники: Олексій Гусєв (Кудрівка), Сергій Корнійчук (Верес Рівне), Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ), Віталій Холод (Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія).

Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Данііл Ващенко (Олександрія), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі — Зоря Луганськ), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Олександр Пищур (ЕТО Дьйор, Угорщина)

Фінальна частина турніру Євро-2027 U-21 включатиме 16 учасників: Албанію як господаря турніру, Сербію та ще 14 збірних, які здобудуть право на участь за результатами кваліфікації. У фінальний етап пройдуть дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць, а також чотири переможці плей-оф між вісьмома другими командами.