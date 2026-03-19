Керівники арбітражу провідних чемпіонатів зберуться цього літа.

УЄФА ініціює масштабну зустріч із представниками провідних європейських ліг для обговорення майбутнього системи відеопомічників арбітра (VAR).

На літній саміт викликані керівники суддівських корпусів англійської Прем'єр-ліги, іспанської Ла Ліги, італійської Серії А, німецької Бундесліги та французької Ліги 1. Головна мета керівного органу європейського футболу — узгодити перезавантаження VAR та повернутися до його оригінального трактування, яке передбачає втручання лише у випадках найявніших суддівських помилок.

Ініціатором саміту виступив голова арбітражного комітету УЄФА Роберто Розетті. Раніше він висловив занепокоєння тим, що гра не повинна перетворюватися на пошук непомітних порушень.

"Я вважаю, що ми забули причину, чому взагалі було запроваджено VAR . В об’єктивних рішеннях ця система працює чудово. Але коли справа доходить до інтерпретацій, суб’єктивна оцінка є набагато складнішою. Ось чому ми маємо знову говорити про явні та очевидні помилки — про беззаперечні докази", — наголосив Розетті.

УЄФА планує детально обговорити з лігами їхні поточні алгоритми використання відеоповторів та порогові значення для втручання арбітрів у кімнаті VAR. Наразі практика застосування технології суттєво відрізняється залежно від чемпіонату.

Згідно з останніми опублікованими даними, статистика втручань виглядає так: Середня кількість втручань VAR за гру: Англійська Прем'єр-ліга — 0,275 Німецька Бундесліга — 0,38 Іспанська Ла Ліга — 0,38 Італійська Серія А — 0,44 Ліга чемпіонів УЄФА — 0,45 Французька Ліга 1 — 0,47

Парадоксально, але найнижчий показник втручань зафіксовано в АПЛ. Проте, як показує практика цього сезону, менша кількість зупинок гри не гарантує меншої кількості суперечок та скандалів навколо суддівських рішень в Англії.

Ще одним важливим питанням на порядку денному стане розробка єдиної технічної мови для всіх ліг. Розетті прагне покласти край суперечкам щодо непослідовного застосування правил — зокрема, щодо фіксації гри рукою.