Замість Фіналіссіми зіграють два товариських матчі.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував рішення скасувати Фіналіссіму-2026. Його слова наводить AS.

"Ми хотіли зіграти у цьому матчі, я завжди говорив та наполягав на цьому, як і Королівська іспанська футбольна федерація.

Користуючись нагодою, я вітаю Федерацію про те, що вона зробила все можливе, щоб провести цей матч, а також дві гри проти Сербії та Єгипту.

Аргентина оголосила себе переможцем Фіналіссіми? Я посилаюся на заяву RFEF саме так, як є: матч не відбувся. Ну… Для танго потрібні двоє.

Фіналіссіма був матчем за титул, але ми дивилися далі, готуючись до чемпіонату світу. Ми правда хотіли зіграти та перемогти, щоб насолодитися цим разом із гравцями. Ми не були разом з листопада, це вікно було дуже важливим для нас, щоб відновити форму, побачити нових футболістів", – сказав де ла Фуенте.

Фіналіссіма мала відбутися в Катарі. Матч між збірними Аргентини та Іспанії було скасовано через війну на Близькому Сході.