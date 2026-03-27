Інше

Мінімальна перемога французів.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про перемогу у товариському матчі над збірною Бразилії (2:1).

"Здорово перемогти, бо це збірна Бразилії. Це велике досягнення. 11 років тому нас сильно розгромили (1:3). Тоді між ними та нами був величезний розрив.

Не скажу, що розрив скоротився, але те, що ми змогли зробити в першому таймі, а потім, коли залишились удесятьох, а саме контроль, зв'язок між півзахисниками та нападниками – це цікаво.

Відбулося багато змін у розміщенні гравців, але це не вплинуло на командну гру", – сказав Дідьє Дешам.