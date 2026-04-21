До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 квітня 2026 року.

Завершилася 1517 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Одеські правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради — його тіло знайшли в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство. Імені депутата правоохоронці не розголошують. Місцеві медіа писали, що йдеться про 51-річного Олександра Іваницького, якого називають близьким до ексголови Одеси Геннадія Труханова.

- Двом поліціянтам, які на оприлюднених у мережі відео тікали від пострілів під час теракту в Києві, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Генеральний прокурор Руслан Кравченко також опублікував відео з їхніх бодікамер. На кадрах, зокрема, видно хлопчика, який просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові.

- У столичній лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час теракту 18 квітня в Києві. Так, кількість загиблих зросла до семи. Нині в лікарнях столиці залишаються семеро поранених. Серед них — хлопчик, в якого внаслідок теракту загинув батько. У Департаменті охорони здоров’я Києва розповіли, що дитину перевели з реанімації у відділення нейрохірургії, а також показали мамі через відеозв’язок.

- Лідер партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр закликав Україну відкрити нафтопровід Дружба, наголосивши, що не погодиться на шантаж. Тим часом видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Україна планує відновити транспортування нафти до Угорщини та Словаччини вже завтра, 21 квітня.

- В Естонії розкритикували заяву Зеленського про підготовку рф до нападу на країни Балтії.

Підбріка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось три боєзіткнення, противник здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали дев’ять ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка та Новоосинове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися неподалік Кармазинівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 78 окупантів та 22 – поранено; знищено шість одиниць автомобільної та 12 одиниць спеціальної техніки ворога, два пункти управління БпЛА, пошкоджено вісім артилерійських систем, 77 укриттів особового складу та вісім одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 136 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода. Авіаударів зазнали Гаврилівка та Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні дуже детально говорили з начальником Генерального штабу, командувачем Повітряних сил та міністром оборони по протидії шахедам та іншим ударним дронам. Особливо в тих регіонах, де загроза дуже близько: Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаївщина, Одеська область, міста й громади Дніпровщини.

Обсягів виробництва перехоплювачів у країні має бути достатньо для тих запитів, які є. Ми проговорили сьогодні напрямки та міста, на які треба збільшити постачання. Працюємо також і щоб Україна нарощувала протидію реактивним шахедам. Вдячний усім компаніям-виробникам, які пропонують необхідні рішення".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!