До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 квітня 2026 року.

Завершилася 1515 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 18 квітня невідомий відкрив стрілянину в Голосіївському районі Києва, після чого разом із заручниками зачинився в приміщенні супермаркету. Стрільця ліквідували. З’ясувалося, що він — уродженець Москви. Унаслідок дій зловмисника загинули шестеро людей, також постраждали 15 людей, серед них є дитина.

🔸 У Вінницькій області сталося бічне зіткнення теплотяга з пасажирським поїздом "Інтерсіті+", який їхав за маршрутом Київ — Перемишль. В "Укрзалізниці" попередньо вважають, що зіткнення сталося з вини машиніста теплотяга.

🔸 Іран заявив, що повертає жорсткий контроль над Ормузькою протокою, звинувативши США в блокаді. Там заявили, що протоку не відкриють, поки США не знімуть блокаду суден, що йдуть з та до Ірану.

🔸 У мережі з’явилося відео, на якому нібито в одному з грумінг-салонів Києва жорстоко поводяться із собакою. Повідомляли, ніби в цьому салоні вже не вперше трапляються такі випадки поводження з тваринами.

🔸 У Хотинській фортеці, яку називають одним із "Семи див України", обвалилася стіна. Поблизу аварійного місця закрили прохід для туристів.

Підбріка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень.



Сьогодні ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення; крім цього, ворог завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.



На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали три ворожі штурми у напрямку Новоплатонівки та у районі Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.



На Лиманському напрямку ворог шість разів наступав у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Новосергіївка та в районі населеного пункту Дробишеве.



На Слов’янському напрямку противник тричі атакував у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Никифорівка, Міньківка та у бік Миколаївки.



Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки. Одне боєзіткнення триває.



На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 20 – поранено; знищено сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, три засоби РЕБ; пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаційних ударів зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське, Вовче.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке, Копані, Лісне, Трудове.



На Оріхівському напрямку авіаударів зазнали населені пункти Микільське, Юрківка, Зарічне.



На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні атаки в бік Антонівського мосту.



Боротьба триває. Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим.

Відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!