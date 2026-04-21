Інше

Дослідники CIES Football Observatory оприлюднили рейтинг гравців, які найменше відпрацьовують в обороні.

Аналітики з Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory) спільно з компанією SkillCorner проаналізували дані гравців із 46 ліг світу. Вони склали рейтинг футболістів (які зіграли понад 1000 хвилин за останній рік), що долають найменшу дистанцію на полі, коли їхня команда втрачає м'яч і змушена оборонятися.

Згідно з опублікованими даними, аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі очолив цей список. Його показник пробігу без м'яча становить лише 0.70 від середнього показника його партнерів по команді.

Другу та третю сходинку з однаковим результатом (0.74) розділили нападник російського Акрона Артем Дзюба та зірка саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду.

До вашої уваги повний список топ 10: