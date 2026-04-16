Інше

Аргентинець придбав 100% акцій команди з п’ятого дивізіону Іспанії.

Зірковий форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став новим власником іспанського клубу Корнелья.

Про це повідомила пресслужба команди. За наявною інформацією, аргентинець придбав 100% акцій клубу, який виступає у Терсера Федерасьйон — п’ятому за силою дивізіоні Іспанії.

🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼



Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. pic.twitter.com/urf1oCXgZe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

Корнелья базується в Каталонії та відома як клуб, що розвиває молодих гравців. У різні роки через систему команди проходили такі футболісти, як воротар Давід Райя, нинішній гравець Арсеналу, захисник Барселони Херард Мартін, а також Кейта Бальде і Жорді Альба, з яким Мессі разом виступав у Барселоні та Інтер Маямі.