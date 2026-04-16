Аргентинець придбав 100% акцій команди з п’ятого дивізіону Іспанії.
Ліонель Мессі, getty images
16 квітня 2026, 19:33
Зірковий форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став новим власником іспанського клубу Корнелья.
Про це повідомила пресслужба команди. За наявною інформацією, аргентинець придбав 100% акцій клубу, який виступає у Терсера Федерасьйон — п’ятому за силою дивізіоні Іспанії.
Корнелья базується в Каталонії та відома як клуб, що розвиває молодих гравців. У різні роки через систему команди проходили такі футболісти, як воротар Давід Райя, нинішній гравець Арсеналу, захисник Барселони Херард Мартін, а також Кейта Бальде і Жорді Альба, з яким Мессі разом виступав у Барселоні та Інтер Маямі.