Центральний захисник мадридського Реалу Рауль Асенсіо може бути проданий найближчим літом. У Королівському клубі більше не розраховують на 23-річного вихованця і готові розлучитися з ним у прийдешнє трансферне вікно, повідомляє El Mundo Deportivo.

Сам іспанець не виявляє бажання залишати Сантьяго Бернабеу. Чинна трудова угода Рауля Асенсіо з Реалом розрахована до середини 2031 року, що дає клубу сильну позицію в переговорах щодо потенційної ціни. Наразі ринкова вартість оборонця на порталі Transfermarkt становить 25 млн євро.

У сезоні-2025/26 гравець взяв участь у 31 матчі "вершкових" в усіх турнірах, відзначившись двома забитими голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Асенсіо різко схуд на 6 кг через хворобу.