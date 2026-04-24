Досвідчений голкіпер погодив нову угоду та ділитиме ігровий час із молодшим партнером.
Мануель Ноєр, Getty Images
24 квітня 2026, 13:28
Воротар Мануель Ноєр продовжить виступи за Баварію щонайменше ще один рік. За інформацією німецьких джерел, сторони вже досягли повної згоди щодо нового контракту, а офіційне оголошення очікується найближчим часом, повідомляє інсайдер Максиміліан Кох.
Клуб задоволений формою 40-річного воротаря, який і надалі залишається важливою фігурою в команді. Водночас у наступному сезоні Нойєр працюватиме в умовах ротації — він ділитиме ігровий час із Йонасом Урбігом.
У поточному сезоні Ноєр провів 32 матчі у всіх турнірах, з яких 11 завершив на нуль. Окрім цього, його було визнано найкращим гравцем тижня у Ліга чемпіонів УЄФА.
Нагадаємо, Ноєр повторив антирекорд Ліги чемпіонів.