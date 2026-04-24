Німеччина

Досвідчений голкіпер погодив нову угоду та ділитиме ігровий час із молодшим партнером.

Воротар Мануель Ноєр продовжить виступи за Баварію щонайменше ще один рік. За інформацією німецьких джерел, сторони вже досягли повної згоди щодо нового контракту, а офіційне оголошення очікується найближчим часом, повідомляє інсайдер Максиміліан Кох.

Клуб задоволений формою 40-річного воротаря, який і надалі залишається важливою фігурою в команді. Водночас у наступному сезоні Нойєр працюватиме в умовах ротації — він ділитиме ігровий час із Йонасом Урбігом.

У поточному сезоні Ноєр провів 32 матчі у всіх турнірах, з яких 11 завершив на нуль. Окрім цього, його було визнано найкращим гравцем тижня у Ліга чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, Ноєр повторив антирекорд Ліги чемпіонів.