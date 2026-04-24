Іспанський півзахисник, імовірно, проводить свій останній сезон у складі мадридського гранда, оскільки клуб планує розлучитися з гравцем уже під час літнього трансферного вікна.

Хавбек мадридського Реалу Дані Себальйос близький до зміни клубної прописки. Контракт іспанця розрахований до середини наступного року, проте, як очікується, "вершкові" продадуть його вже найближчим літом. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Потенційні покупці вже почали зв'язуватися з керівництвом мадридців. На 29-річного футболіста претендують амстердамський Аякс та ще два неназвані клуби. Дані Себальйос належить королівському клубу з 2017 року, проте за цей час так і не зміг стати незамінним гравцем стартового складу.

У сезоні-2025/26 півзахисник з'являвся на полі 22 рази, переважно виходячи на заміну, і не відзначився результативними діями. Оціночна вартість гравця на порталі Transfermarkt наразі становить 8 млн євро.

Вже сьогодні Реал проведе виїзний поєдинок проти Бетіса, колишнього клубу Себальйоса.