Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився думками щодо можливого виступу на чемпіонаті світу 2030 року.

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився думками щодо можливого виступу на чемпіонаті світу 2030 року.

41-річний футболіст не відкидає варіант, що зможе зіграти на турнірі, який відбудеться через чотири роки, коли йому буде вже 45.

"Я ще не відмовився від можливості виступити на чемпіонаті світу 2030. Я забиваю голи щотижня в 41 рік, можливо, я і зможу відіграти ще чотири роки", — заявив Роналду.

Мундіаль-2030 матиме унікальний формат і пройде одразу в шести країнах. Стартові матчі приймуть Уругвай, Аргентина та Парагвай, тоді як основна частина турніру відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко.

Наразі найкращим досягненням збірної Португалії на чемпіонатах світу залишається третє місце, здобуте ще у 1966 році.