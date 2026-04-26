Півзахисник збірної Португалії та Манчестер Юнайтед вважає, що перемога на Мундіалі стане ідеальною віддякою 41-річному капітану за його видатний внесок у світовий футбол.

Капітан Манчестер Юнайтед та один з лідерів збірної Португалії Бруну Фернандеш поставив перед собою та національною командою амбітну мету — здобути трофей Чемпіонату світу 2026 року для Кріштіану Роналду.

На думку Фернандеша, такий тріумф став би найкращою даниною поваги неймовірній кар'єрі легендарного нападника. Оскільки Роналду вже 41 рік, турнір 2026 року, що пройде в США, Канаді та Мексиці, майже напевно стане останнім великим міжнародним змаганням для ікони саудівського «Аль-Насра».

Для п'ятиразового володаря Золотого м'яча це остання можливість завоювати єдиний великий трофей, якого досі бракує в його вражаючій колекції. В інтерв'ю своєму колишньому тренеру та легенді футболу Вейну Руні для BBC, Фернандеш чітко висловив свої наміри щодо капітана збірної:

"Я зроблю все можливе, щоб моя країна пишалася нами. Завершити цей останній чемпіонат світу з Кріштіану (Роналду) перемогою — це було б чимось неймовірним. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо це зробити не лише для Португалії, а й заради всього, що Кріштіану дав футболу та світу", — зізнався Фернандеш.

Незважаючи на свій вік, Роналду залишається центральною фігурою в команді Роберто Мартінеса. Рекордсмен збірних зі 143 забитими м'ячами на міжнародній арені навіть не думає про завершення кар'єри.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес не приховує захоплення своїм підопічним:

"Я завжди думав, що гравець завершує кар'єру через тіло, але насправді все вирішує голова. Голова Кріштіану не прийняла цього рішення ні в 40, ні в 41 рік. Елітний гравець — це не лише талант, це менталітет і стійкість", — зазначив Мартінес.

Аби здійснити мрію про казковий фінал для Роналду, Португалії доведеться пройти непростий шлях. Команда потрапила до Групи K і розпочне свій виступ 17 червня у Х'юстоні проти Демократичної Республіки Конго. 23 червня португальці зіграють з Узбекистаном, а завершать груповий етап матчем проти Колумбії в Маямі.