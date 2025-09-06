Англія

Український вінгер дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua, у якому розповів деталі свого переходу до польської Арки.

Назарій Русин – 26-річний український фланговий нападник, який яскраво проявив себе ще у юнацькій команді київського Динамо (U-19). Форвард пограв за кілька українських клубів на правах оренди, а проривним став сезон 2022/2023, коли Назарій виступав за Зорю. Він зіграв в усіх 30 матчах УПЛ, забив 13 м’ячів та віддав 6 асистів. У 2023 він підписав контракт із Сандерлендом і виступав за цю команду у Чемпіоншипі. Утім, в 2025-му Русин знову вирушив до оренди: навесні це був хорватський Хайдук, а тепер – новий виклик, польська Арка.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Назарій Русин розповів про свою мотивацію грати за Арку, деталі перебування у Сандерленді, чому їде за ігровою практикою до східної Європи, за ким сумує в УПЛ і кого підтримує у нинішньому чемпіонаті України.

"Усі команди бачать мене центрфорвардом, а я хочу грати вінгера"

— Назарію, як виник варіант із переходом в Арку?

— До мене зателефонував агент і сказав що є такий варіант. Але найважливішим у цій історії є те, що головний тренер хотів, щоб я перейшов до цієї команди. Ми дуже довго спілкувалися і це дуже важливо для футболіста. Не менш важливою є і позиція, на якій я гратиму. Це позиція вінгера. Ми розмовляли з багатьма командами, але більшість з них сприймають мене, як чистого центрфорварда. Навіть писало багато агентів та питали, чи цікаві мені такі команди? Я запитую: “На яку позицію вони мене розглядають?”. Всі казали: центральний нападник…

— У Сандерленді вашу оренду пояснили необхідністю ігрової практики. Чи була у вас розмова із тренерським штабом Сандерленда?

— Я і сам прекрасно розумію що мені потрібно грати. І я дуже хочу грати у футбол. Якби не хотів, то залишився би в Англії, отримував зарплату і сидів би сміявся. Відколи я прибув після оренди з Хайдука, я не розмовляв з тренерським штабом і скажу навіть більше: я жодного разу не бачився з головним тренером за два місяці.

— Немає образ та непорозумінь із Сандерлендом?

— Немає. Це футбол і це життя, так іноді трапляється.

— Для вас польський чемпіонат не новий — ви мали досвід у Легії. Але чи був він вдалим?

— Скажу так: немає поганого досвіду. Є важкий.

— Це ваша друга оренда із Сандерленда. Чи період в Хайдуку вважаєте вдалим для себе?

— На рахунок Хайдука можу сказати, що з негативних сторін – звичайно, то моя статистика (17 матчів і 0 м’ячів). Але з позитивних: я навчився грати на позиції “десятки”. Усі свої матчі за Хайдук я відіграв саме в цьому амплуа.

— Друга оренда — і знову у східну Європу. Вам ментально легше у східноєвропейських клубах чи просто не знаходяться варіанти у західних чемпіонатах?

— З самого початку я сказав агенту, що я хочу або Польшу або повернутися до України. Тому що я знаю польську мову і мені так буде краще для комунікації з тренерським штабом і партнерами.

"У Сандерленді найважчою була комунікація з людьми"

— Що для вас було найважчим, коли ви прийшли до Сандерленду?

— Комунікація із людьми. Ніколи не думав, що буде так важко.

— У Сандерленді ви працювали із Майком Доддсом та Майклом Білом. Чим вам запамʼяталися ці тренери?

— В мене ще був досвід співпраці із Тоні Моубреєм. Кожен запам’ятався по-різному. Але це хороші тренери і хороші люди.

— А хто з ваших партнерів по Сандерленду справив на вас найбільше враження?

— Люк Оʼнін. Це дуже сильний футболіст і дуже хороша людина. Це душа Сандерленду і справжній лідер на полі і за його межами.

— У польському чемпіонаті грає чимало українців. Чи будете з ними проводити вільний час?

— Можливо, будемо бачитися. Принаймні, буду радий з ними зустрітися.

— Лехія, де грає найбільша українська діаспора — особливий суперник?

— У мене немає особливих суперників. Я просто хочу грати у футбол.

— Яку мету ставите перед собою в Арці?

— Звичайно, я хочу забивати м’ячі та віддавати передачі. Але найголовніше: я хочу грати по 90 хвилин у кожному матчі. За останні два роки я не зіграв жодного повного матчу.

"Вболіватиму за Зорю та Скрипника"

— За взаємодією з ким із українських футболістів сумуєте найбільше?

— За Романом Вантухом.

— У Зорю повернувся Віктор Скрипник. Ви мали два періоди у цьому клубі. Чи зможе Скрипник повернути Зорі медалі, на вашу думку?

— Важке питання. Але я вболіватиму за Зорю та особисто за Віктора Скрипника.

— Хто фаворит УПЛ?

— Тут все стабільно: Динамо та Шахтар.