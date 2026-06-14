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Наставник Хартс замінить Данні Реля на чолі клубу з Глазго.

Рейнджерс визначився з новим головним тренером. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуб із Глазго досяг домовленості з наставником Гартс Дереком Макіннесом.

За інформацією джерела, 54-річний фахівець найближчим часом очолить Рейнджерс, де змінить на посаді Данні Реля.

Минулого сезону Макіннес провів успішну кампанію на чолі Гартс. Його команда фінішувала другою в чемпіонаті Шотландії та до останнього туру боролася із Селтіком за чемпіонський титул.

Натомість Рейнджерс завершив сезон лише на третьому місці турнірної таблиці, що стало однією з причин змін на тренерському містку.

Для Макіннеса це стане одним із найважливіших викликів у тренерській кар'єрі, адже Рейнджерс традиційно ставить перед собою завдання боротися за всі внутрішні трофеї та успішно виступати на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше Селтік також оголосив про зміну наставника, призначивши 74-річного тренера.