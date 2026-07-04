Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Аргентини прокоментував перемогу над Кабо-Верде.

Національна збірна Аргентини в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Кабо-Верде в овертаймі.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі прокоментував виступ власної команди.

"Наша команда завжди бореться і буде це робити до самого кінця. Стандартні положення були дуже важливими для нас сьогодні. Ключовою була також боротьба в чужому штрафному.

Ми вже деякий час працюємо над цим на тренуваннях. У нас достатньо гравців, які добре грають у повітрі.

Ми не могли компактно пресингувати, оскільки наші лінії були занадто далеко одна від одної. Ми були трохи неорганізовані. Суперники ж завжди були в ситуаціях на одного гравця більше, аніж ми. Вони змушували нас багато бігати, бо ми не могли ефективно на них тиснути.

Кабо-Верде — дуже складний суперник. Не випадково вони не програли Іспанії чи Уругваю. Зараз змагання на виліт, тож ніхто нікому не робить поступок. Особливо на цьому чемпіонаті світу відчувається, наскільки рівними стали команди — кожна гра надзвичайно складна.

Тепер ми повинні виправити помилки, бо сьогодні їх було надто багато", — заявив аргентинський виконавець.

Наступний матч Аргентина проведе проти Єгипту в Атланті 7 липня, о 19:00.