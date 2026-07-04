Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перелякані чинні чемпіони світу продовжують свій шлях до захисту титулу.

Чинний чемпіон світу національна збірна Аргентини без особливих труднощів подолала груповий етап на мундіалі-2026, після чого з максимальним результатом у квартеті з Алжиром, Австрією та Йорданією опинилась у тій частині сітку плейоф, яка багатьом здалась дуже привабливою для подальшого захисту свого титулу командою Ліонеля Скалоні. Бо збірна Кабо-Верде, як би гарно в захисті не відіграла в матчах проти Іспанії, Уругваю та Саудівської Аравії, але була лише сенсаційним дебютантом турнірів подібного ґатунку.

Команда Ліонеля Скалоні при цьому явно не виказувала недооцінки суперників, але все одно бажання з її боку забити швидкий м’яч та зекономити якомога більше сил перед наступними матчами було важко приховати. "Альбіселесте" одразу перейшли до позиційних атак, і з третьої спроби їм удалось створити для Мессі в чужому штрафному такий момент, коли від Ліонеля залежала лише фінальна крапка. Але закидання Лісандро Мартінеса з глибини на правий кут воротарського прийшло лише на 29 хвилині, тобто без водопою справа з місця не зрушила навіть для очевидних фаворитів.

Зрозуміло, що відпускати контроль над м’ячем на тлі такої переваги команда Скалоні жодного бажання не мала, тому до перерви впевнено тримала ситуацію в своїх руках у доволі повільному стилі. Однак у другому таймі вже від самого початку все пішло взагалі не за планом Аргентини, і несподівано для багатьох Кабо-Верде не просто почали огризатись, а реально перехоплювала ініціативу.

А на 59 хвилині стався взагалі великий казус у обороні "альбіселесте", коли спочатку передача Мендеша з правого флангу зайшла до штрафного поміж ніг Медіни, а потім удар Дероя на ближньому куті воротарського пірнув під дальню стійку поміж ніг Лісандро Мартінеса. Не вистачало лише Еміліано в цій ситуації з таким самим прольотом м’яча у сітку. Дійсно, це був великий шок для всіх присутніх.

І для команди Скалоні цей гол був надзвичайно незручним, адже змушував аргентинців знову йти здобувати результат. Це міг забезпечити, наприклад, Мессі, коли одразу після гола його вивели на побачення з воротарем у центрі штрафного, але удар правою ногою пішов точно у Возінью. При цьому тиск від "альбіселесте" був явно не таким інтенсивним, як на початку гри, і коли моменти наприкінці основного часу також не вдавалось реалізувати, Аргентина почала просто тягнути час у овертайм.

Бо, напевно, розуміла свою перевагу за досвідом та рівнем виконавців над суперниками, і це твердження знайшло підтвердження на початку першої половини додаткового часу у вигляді кутового на лівому фланзі, який на ближній стійці Мак Аллістер перевів на дальній бік штрафного для Лісандро Мартінеса, а тому вистачило часу не тільки зупинити м’яч, але й закрутити удар під поперечину.

92 хвилина, грати ще чимало часу попереду в овертаймах, але Аргентина при цьому забила, після чого, як очікувалось, не мала права відпускати цю гру. Однак феноменальний колектив Педру Бріту знайшов вихід навіть із цієї несприятливої історії. Та ще й який вихід! Трохи більше ніж за 10 хвилин просто розкішний удар із лівого кута штрафного в дальню дев’ятку виконав Сідні Лопеш Кабрал, після чого здавалось, що в цій грі можливо побачити дійсно все.

Навіть перемогу Кабо Верде ще до серії пенальті? А чому б і ні? Якби Аргентина не почала й другий овертайм із швидкого гола, то ситуація могла б повернутись і ще один раз на користь андердога. Але Мессі знову вдало подав кутовий із лівого флангу на ближню стійку, де спочатку здавалось, що Ромеро головою перевів м’яч у дальній кут, але виявилось, що це замість нього зробив захисник Боржеш.

Як можна здогадатись, команда Скалоні спробувала знову звести гру до власної перемоги малою кров’ю, але робила це настільки непереконливо, що ледь не догралась знову. Принаймні під час аналогічного закрученого удару Сідні Лопеша Кабрала "Дібу" Мартінесу довелось витягати м’яч уже під поперечиною власних воріт, тож танці з вогнем для чинного чемпіона могли завершитись дуже несподівано.

Фінальний свисток канадського головного арбітра Дрю Фішера зафіксував вихід національної збірної Аргентини до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Кабо-Верде турнірний шлях у плейоф обірвався вже на першому кроці.



Аргентина — Кабо-Верде 3:2

Голи: Мессі, 29, Ліс. Мартінес, 92, Боржеш, 111 (авт.) — Д. Дуарте, 59, С. Л. Кабрал, 103

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 105+1), Ромеро, Ліс. Мартінес, Медіна (Тальяфіко, 86) — Де Пауль (Паредес, 84), Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада (Н. Гонсалес, 64) — Мессі, Лаут. Мартінес (Альварес, 63).

Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Л. Кабрал — К. Піна (Беншимол, 100) — Мендеш (В. Семеду, 80), Д. Дуарте (Я. Семеду, 100), Л. Дуарте (Монтейру, 67), Ж. Кабрал (Варела, 80) — Да Кошта (Лівраменто, 67).Попередження: Монтьєль — К. Піна